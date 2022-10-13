ФАС сможет пересмотреть предписания по "делу металлургов" после изменения законодательства

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сможет скорректировать предписания по делам о нарушении антимонопольного законодательства на рынке металлопроката "Северсталью", "Новолипецким металлургическим комбинатом" и "Магнитогорским металлургическим комбинатом", если будет изменено антимонопольное законодательство.

"...Когда мы давали предписания, которые надо соблюдать, в том числе и металлургам, там была привязка к иностранным биржам. Сейчас мы обсуждали, что нужно отвязываться от иностранных бирж. Поэтому эта наша инициатива была именно на это направлена, чтобы иметь возможность исключить из предписаний, которые были выданы металлургам, вопросы, связанные с ориентированием на иностранные индикаторы. Только об этом речь идет, потому что по закону других способов внести изменения в предписания нет", - сказал журналистам глава ФАС Максим Шаскольский.

В конце сентября его заместитель Сергей Пузыревский сообщил, что ФАС готовит проект изменений в антимонопольное законодательство, предполагающих возможность пересмотра предписаний службы при существенном изменении экономических условий.

ФАС в феврале признала крупнейших российских металлургов виновными в нарушении антимонопольного законодательства и выдала им предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции. По материалам антимонопольных дел были возбуждены дела об административных нарушениях. Компании заявили, что не согласны с решениями ФАС и оспаривают их в суде.

Помимо уже выданных предписаний металлургам грозят штрафы, привязанные к размеру выручки, полученной на рынке товара за определенный период (ФАС ранее заявляла, что планирует ориентироваться на выручку за 2020 год). Сейчас ФАС завершает расчет штрафов и может вынести решение в "ближайшие месяцы".

"Считается все по формулам, в законе все прописано, как рассчитывается, поэтому никаких неожиданностей не будет", - прокомментировал Шаскольский возможный размер штрафов, добавив, что речь идет о "больших цифрах".

"Компании в прошлом году заработали достаточно много именно на росте цен, ориентируясь на экспортные альтернативы, но зарабатывая на внутреннем рынке. Поэтому мы считаем, что были нарушения", - объяснил он позицию ФАС, отметив, что служба продолжит отстаивать ее в суде.

Шаскольский не исключил, что после вынесения решения о штрафах уже текущий судебный процесс, связанный с оспариванием компаниями предписаний, дополнится спором о штрафах.

В начале года аналитики "ВТБ Капитала" оценивали штрафы по делам "Северстали" и "Магнитогорского металлургического комбината" в $130-140 млн, "Новолипецкого металлургического комбината - $100-150 млн.

Биржевая торговля

Комментируя вопрос о разработке национального ценового индикатора для стальной металлопродукции, глава ФАС предположил, что это "вопрос следующего года".

"Я думаю, что он в следующем году может появиться", - сказал он.

При этом Шаскольский напомнил, что антимонопольная служба продолжает работу по развитию биржевой торговли металлом.

"Список формируется (товарных позиций - ИФ), это идет достаточно медленно, компании не очень хотят использовать эти механизмы, предпочитают спотовые механизмы, прямые продажи. Но работа эта продолжается. Уже по арматуре есть сделки отдельные. Я думаю, что такие типовые товары имеют перспективу. Со временем никуда от этого мы не денемся, у нас появится биржевая торговля отдельными видами металлопродукции", - сказал он.

В конце лета Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) провела первые торги на поставку арматуры. ЦБ РФ 9 августа зарегистрировал правила проведения организованных торгов в секции "Металлы и сплавы". Тогда же "Интерфаксу" в пресс-службе биржи уточнили, что "в качестве продукции, планируемой к торгам в секции "Металлы и сплавы" АО СПбМТСБ, рассматриваются: арматура, горячекатаный лист, цельнокатаные колеса и др.".