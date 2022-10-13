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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Синод РПЦ сменил патриаршего экзарха Западной Европы

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Священный Синод Русской православной церкви освободил митрополита Волоколамского Антония от должности патриаршего экзарха Западной Европы, выразив ему благодарность за понесенные труды, сообщает сайт РПЦ

На эту должность назначен архиепископ Мадридский и Лиссабонский Нестор, за которым временно сохранено управление Испанско-Португальской епархией.

Митрополит Антоний с 7 июня руководит Отделом внешних церковных связей церкви.

Синод также назначил викария Корсунской епархии (объединяет приходы РПЦ в ряде стран Западной Европы) епископа Кафского Алексия на Венскую и Австрийскую кафедру.

РПЦ Синод Европа Митрополит Антоний
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