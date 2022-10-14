В России за сутки зарегистрировали 14 736 новых случаев COVID-19

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 14 736 случаев, скончались 99 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 15 477 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 741. Показатель заболеваемости за сутки держится на уровне показателей начала августа, однако тогда отмечался рост числа заболевших.

В больницы попали 1 750 человек, показатель снизился в сравнении с предшествующими сутками на 4,1%. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 33 субъектах РФ, снижение - в 43 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах.

Выздоровели за сутки 27 520 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 278 тыс. 816 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 388 709 умерших и 20 млн 559 тыс. 274 выздоровевших.