Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Путин сообщил о поддержании необходимого уровня контактов с "Талибаном"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Россия поддерживает необходимый уровень взаимодействия с руководством движения "Талибан" (организация признана в России террористической и запрещена) в Афганистане, заявил на саммите в Астане президент Владимир Путин.

"В наших с вами интересах не допустить рецидива гражданской войны в Афганистане. В условиях экономического упадка талибское правительство вынуждено попустительствовать и некоторым традиционным уже для Афганистана видам добычи денег. Включая наркобизнес. Это всем известно: под давлением иностранных спецслужб талибы закрывают глаза уже на возведение опорных баз террористов на севере. (...) Конечно же, нам нужно работать с действующими властями Афганистана, - сказал он. - Но это тоже предмет нашего тщательного анализа и координации нашей работы на этом направлении".

"Западные, прежде всего, американские, британские спецслужбы, подпитывают противостоящие талибам формирования, нацеливают их на обстрелы приграничья некоторых наших стран. Мы осознаем связанные с этим риски и угрозы", - добавил президент.

Год правления талибов в Афганистане

12
Смена власти привела к экономическому кризису в АфганистанеМиллиарды долларов в активах центрального банка были заморожены, а иностранные силы и международные доноры покинули страну, что оставило Афганистан без субсидий, которые покрывали три четверти государственных расходовВ стране упразднили министерство по делам женщин и создали на его базе министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков. Сразу после захвата власти боевики начали избавляться от изображений женщин на улицах.Афганские женщины-телеведущие вынуждены закрывать лицо во время эфираТалибы запретили практически все развлечения. Боевики закрыли в столице страны Кабуле исторический кинотеатр, работавший несколько десятилетий. Работа кинотеатров, где демонстрировались преимущественно индийские, европейские и американские фильмы, противоречит нормам шариата.В преддверии нового учебного года талибы обязали женщин, проходящих обучение в частных университетах и колледжах, во время занятий носить никаб. При этом занятия должны проводиться отдельно для мужчин и отдельно - для женщин.В мае верховный лидер "Талибана" издал указ, запрещающий женщинам выходить на улицу с непокрытым лицом. Ответственность за нарушение женщиной указа несет ее отец или другой близкий родственник мужского пола.По словам экспертов ООН, талибы совершили множество нарушений прав человека, наиболее вопиющее из которых - фактическое вытеснение женщин и девочек из общественной жизни, а также их систематическое угнетениеВ связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в декабре 2021 года члены СБ ООН единогласно одобрили резолюцию, которая на год облегчает процесс оказания гуманитарной помощи АфганистануНесмотря на гуманитарную и финансовую помощь, в стране серьезный продовольственный кризис. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что "сегодня около 25 млн афганцев живут в нищете".Зимой в Афганистане ухудшилась гуманитарная ситуация в связи с суровыми погодными условиямиДвижение "Талибан" объявило 15 августа - годовщину установления своей власти в Афганистане - праздничным днем
Смена власти привела к экономическому кризису в Афганистане
Афганистан Талибан Владимир Путин Запад США Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росморречфлот предложил поднять уровень Нижнекамского водохранилища

Клишас разъяснил незаконность полицейских "облав" на призывников

Источник сообщил о прекращении уголовного преследования ректора РАНХиГС Мау

Источник сообщил о прекращении уголовного преследования ректора РАНХиГС Мау
Военная операция на Украине

В Херсонской администрации объяснили эвакуацию населения необходимостью "зачистки"

Глава МАГАТЭ заявил о прогрессе в создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

Danone избавится от контроля в производстве молочных продуктов в России

Danone избавится от контроля в производстве молочных продуктов в России

Москалькова не уверена в необходимости введения института военных омбудсменов

Росавиация продлила до 22 октября запрет на полеты в 11 аэропортов

Что случилось этой ночью: пятница, 14 октября

Взрыв на Крымском мосту

Суд в Крыму арестовал пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });