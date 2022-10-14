Путин сообщил о поддержании необходимого уровня контактов с "Талибаном"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Россия поддерживает необходимый уровень взаимодействия с руководством движения "Талибан" (организация признана в России террористической и запрещена) в Афганистане, заявил на саммите в Астане президент Владимир Путин.

"В наших с вами интересах не допустить рецидива гражданской войны в Афганистане. В условиях экономического упадка талибское правительство вынуждено попустительствовать и некоторым традиционным уже для Афганистана видам добычи денег. Включая наркобизнес. Это всем известно: под давлением иностранных спецслужб талибы закрывают глаза уже на возведение опорных баз террористов на севере. (...) Конечно же, нам нужно работать с действующими властями Афганистана, - сказал он. - Но это тоже предмет нашего тщательного анализа и координации нашей работы на этом направлении".

"Западные, прежде всего, американские, британские спецслужбы, подпитывают противостоящие талибам формирования, нацеливают их на обстрелы приграничья некоторых наших стран. Мы осознаем связанные с этим риски и угрозы", - добавил президент.