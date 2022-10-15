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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

В республике Коми произошла утечка на нефтепроводе Ухта-Ярославль

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - АО "Транснефть - Север" ликвидирует последствия утечки нефти на магистральном трубопроводе в республике Коми, сообщила пресс-служба компании.

В субботу днем автоматизированная система контроля параметров работы компании зафиксировала изменение внутритрубного давления на участке магистрального нефтепровода Ухта - Ярославль. При обследовании работники предприятия обнаружили выход нефти в Княжпогостском районе. По предварительным данным, объем выхода составил около 100 кубометров.

На месте работают 125 специалистов и 55 единиц спецтехники.

Выход нефти произошел в болотистой местности, создавшейся из-за осенней распутицы. Рисков попадания нефти в ручьи и реки нет, ситуация не окажет влияния на потребителей, сообщают в компании. Ведется экологической мониторинг.

Коми
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