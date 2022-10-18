"Транснефть" возобновила прокачку нефти на участке Ухта - Ярославль после аварии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - АО "Транснефть - Север" завершило ремонт после выхода нефти на участке магистрального нефтепровода (МН) Ухта - Ярославль и с 10 часов утра (по Москве) возобновило транспортировку нефти по этому участку. Об этом сообщила пресс-служба АО.

Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются.

Нефтесодержащую жидкость заливают в резервуары временного хранения, замазученный грунт собирают на временной площадке, а затем вывезут на полигон для обезвреживания. От загрязненного грунта очищена территория площадью 5 тысяч кв. м, уточнила компания.

АО "Транснефть - Север" с 15 октября проводило работы по ликвидации последствий выхода нефти в Княжпогостском районе (Республика Коми), где был введен режим чрезвычайной ситуации.