Володин пообещал приоритетное рассмотрение жалоб на нарушения при мобилизации

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что частичная мобилизация должна пройти в соответствии с законом, а о нарушениях предложил сообщать ему в комментариях в телеграмм-канале.

"Можете писать в комментариях. Сообщения изучаются. Приемная Государственной Думы будет в приоритетном порядке рассматривать обращения и реагировать на них", - написал Володин в воскресенье в телеграмм-канале.

Он добавил, что "мимо проблем никто проходить не будет". Володин напомнил, что частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель и важно, чтобы она прошла в соответствии с федеральными законами, указами президента РФ, нормативными актами.

При этом, он отметил, что возникают разные ситуации. "Если вы столкнулись с нарушениями - обращайтесь. Есть поручение президента контрольно-надзорным органам, депутаты со своей стороны также окажут помощь", - написал спикер Госдумы.

По словам Володина, "необходимо сделать всё, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей".