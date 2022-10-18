Песков объяснил остановку мобилизации в отдельных регионах

По его словам, число мобилизованных не может превысить 300 тысяч человек

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин еще не подписывал указ о завершении частичной мобилизации, но в регионах, которые выполнили мобилизационное задание, процесс исчерпан и остановлен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока таких решений не было. Вы знаете, что министерством обороны для каждого региона были установлены показатели по численности мобилизационной, и регионы констатируют, что мобилизационные задания выполнены. Таким образом, сам процесс вот этой частичной мобилизации, он уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, планируется ли какое-то решение президента о завершении частичной мобилизации с учетом того, что регионы выполнили задание.

Он добавил: "Что касается президентского указа, в настоящий момент его нет, мы будем вас информировать".

Его спросили, может ли Минобороны установить новые пороги и направить новые задания в регионы, основываясь на ранее принятом указе президента о частичной мобилизации.

Общее число мобилизованных по стране не может превышать цифру, установленную указом президента - до 300 тысяч человек, ряд регионов уже выполнил свои задачи и достиг тех порогов, которые были установлены, ответил Песков.

17 октября в Московской области и Москве заявили о завершении частичной мобилизации. До этого руководители и других регионов говорили, что выполнили мобилизационные планы.

14 октября президент Владимир Путин сказал, что частичная мобилизация должна закончиться в течение двух недель. Он тогда отметил, что из необходимых 300 тысяч человек на тот момент в войска направили 222 тысячи.

11 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев, ранее отчитавшийся о завершении мобилизации, заявил, что регион получил новое мобилизационное задание. Песков тогда заявил, что никаких волн мобилизации не предусмотрено.