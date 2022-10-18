Доля отказов в выдаче отсрочек от частичной мобилизации IT-специалистам составила 0,5%

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Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Доля отказов от общего числа заявлений на отсрочку от частичной мобилизации, поданных сотрудниками IT- и телеком-компаний, составляет не более 0,5%, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Причина отказов - несоответствие необходимым критериям: специальности в дипломе сотрудника нет в перечне, утвержденном Минцифры, или должность не связана с критически важными для деятельности компании функциями.

В пресс-службе отметили, что Минцифры уведомило через портал Госуслуг специалистов, не получивших право на отсрочку.

Право на отсрочку от частичной мобилизации могут получить сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа, имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день. Сотрудники IT-компаний могут подать заявление на освобождение от мобилизации через портал Госуслуг.