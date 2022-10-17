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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Число погибших на пожаре в Ейске выросло до трех

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова в своем телеграм-канале сообщила, что достоверно известно о трех погибших в результате пожара в девятиэтажке Ейска, на которую упал военный самолет.

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"На этот момент по пострадавшим: 10 человек, из них трое детей. Тяжёлые - семь взрослых и один ребeнок. Они отравились продуктами горения. Всех вывезли в стационар. Достоверно известно о трёх погибших", - написала Минькова.

Ранее сообщалось о двух погибших.

При этом пресс-служба МЧС России сообщает, что "по данным на настоящее время, в результате ЧС пострадал 21 человек, подтверждена гибель двух человек".

Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщили, что бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске (Краснодарский край), пилоты катапультировались. Отмечалось, что на месте падения самолета во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. Пожар после падения самолета охватил девятиэтажный дом.

Ейск
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