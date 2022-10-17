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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Главы Минздрава и МЧС вылетели в Ейск

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава МЧС Александр Куренков вылетели в Ейск (Краснодарский край) для ликвидации последствий крушения военного самолёта и оказания помощи пострадавшим жителям девятиэтажного дома, загоревшегося после авиакатастрофы.

"Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вылетел в Ейск для организации оказания медицинской помощи пострадавшим в результате падения самолета. В Ейск в помощь местным медикам направлена бригада специалистов федеральных учреждений Минздрава России, в том числе хирурги, нейрохирурги, комбустиологи, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, психологи, психиатры", - сообщил помощник министра Алексей Кузнецов журналистам в понедельник.

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Он добавил, что "пострадавшим оказывается вся необходимая помощь".

В свою очередь, пресс-служба МЧС России сообщила, что глава министерства Александр Куренков вылетел на место происшествия в Ейске.

Помимо этого, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и Главного управления МЧС России по Ростовской области также направлены для оказания психологической помощи пострадавшим.

Крушение Су-34

В понедельник вечером в Ейске (Краснодарский край) потерпел крушение бомбардировщик Су-34, пилоты катапультировались. Самолет упал на девятиэтажный дом, в котором возник сильный пожар. По последним данным, в результате трагедии погибли четыре человека, более 20 человек пострадали.

Позднее в понедельник президент России Владимир Путин заслушал доклады министров и главы региона по ситуации и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения военного самолёта в Ейске.

"Президент поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Ейск для оказания всей необходимой помощи пострадавшим в результате происшествия с военным самолётом, потерпевшим крушение в черте города Ейск", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Ейск Минздрав РФ МЧС РФ Михаил Мурашко Александр Куренков
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