МЧС Кубани сообщило о ликвидации открытого горения в многоэтажке Ейска

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в девятиэтажке Ейска, загоревшейся в результате крушения военного самолета, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 21:15 ликвидация открытого горения. По предварительной информации, пострадали 25 человек, из них четыре человека погибли, шесть человек не выходят на связь", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщили, что бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске, пилоты катапультировались. Отмечалось, что на месте падения самолета во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета.

Пожар после падения военного самолета в Ейске охватил девятиэтажный дом.