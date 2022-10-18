Число пострадавших в результате ЧП с самолетом в Ейске возросло до 26 человек

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - За медицинской помощью после ЧП с падением самолета на жилой дом в Ейске обратились 26 человек, сообщили "Интерфаксу" в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.

"26 человек числятся в списке пострадавших, кому была оказана медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что среди пострадавших есть люди в среднем и тяжелом состоянии.

В понедельник вечером в Ейске потерпел крушение бомбардировщик Су-34, пилоты катапультировались. Самолет упал на девятиэтажный дом, в котором возник пожар.

Ранее сообщалось, в результате инцидента погибли 14 человек, 19 пострадали.

Губернатор принял решение выплатить семьям погибших по 1 млн рублей. Пострадавшие получат от 200 до 400 тыс. рублей.