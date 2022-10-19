Против режиссера-документалиста Манского расследуют дело о клевете на Михалкова

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Полиция расследует уголовное дело против режиссера-документалиста Виталия Манского по статье "клевета", сообщил "Интерфаксу" адвокат режиссера Сергей Бадамшин.

По его словам, следствие считает, что Манский "не позднее 16 мая, действуя умышлено, распространил несоответствующие действительности, заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство, подрывающие репутацию Михалкова Никиты Сергеевича". Речь идет о сведениях, распространенных на YouTube-канале "Осторожно: Собчак".

Адвокат отметил, что режиссер-документалист подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета).

В сентябре стало известно, что Манский объявлен в розыск.

Манский является президентом международного фестиваля авторского документального кино "Артдокфест" и Национальной премии в области неигрового кино и телевидения "Лавровая ветвь".

Среди известных картин Манского - "Еврейское счастье", "Тело Ленина", "Горбачев. После империи", "Ельцин. Другая жизнь", "Путин. Високосный год", "Родные".

Ранее в СМИ сообщалось, что режиссер Никита Михалков просит привлечь Манского к ответственности из-за клеветы. Речь идёт о распространении режиссером информации о якобы воровстве бюджета Московского международного кинофестиваля (ММКФ).