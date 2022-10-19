Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Смертность в РФ во втором полугодии 2022 г. вернулась к допандемийному уровню

Смертность в РФ во втором полугодии 2022 г. вернулась к допандемийному уровню
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В России показатели смертности вернулись к уровню до пандемии COVID-19, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Благодаря совершенствованию подходов к организации и оказанию медицинской помощи при хронических неинфекционных заболеваниях показатели смертности во втором полугодии 2022 года вернулись к допандемийному уровню", - сказал Кузнецов журналистам в среду.

В РоссииВ РФ за сутки COVID-19 заболели 10 656 человекЧитать подробнее

Он добавил, что, "по экспертным оценкам, показатель ожидаемой продолжительности жизни в 2022 году растет и по итогам года может превзойти целевое значение в 71,03 года, установленное Единым планом по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года".

Ранее в среду замдиректора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина, выступая на конгрессе онкопациентов, заявила, что за два года пандемии COVID-19 в России ожидаемая продолжительность жизни сократилась на 3,3 года.

Национальными целям развития предусмотрено, что к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в РФ должна составлять 78 лет.

Минздрав РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Указ президента о военном положении в четырех новых регионах РФ утвержден сенаторами

Губернатор Кубани заявил, что оснований для введения ограничений в регионе сейчас нет

Губернатор Кубани заявил, что оснований для введения ограничений в регионе сейчас нет
Военная операция на Украине

Сальдо передает власть в Херсонской области военным

Военная операция на Украине

В большинстве регионов ЦФО и ЮФО введен режим повышенной готовности

Путин призвал скорректировать концепцию миграционной политики РФ

Путин призвал скорректировать концепцию миграционной политики РФ
Военная операция на Украине

Путин ввел в ряде регионов юга России средний режим реагирования

Военная операция на Украине

Президент подписал поручение о соблюдении сроков и размеров выплат мобилизованным

Президент подписал поручение о соблюдении сроков и размеров выплат мобилизованным

Главы регионов получили допполномочия по обеспечению безопасности граждан и инфраструктуры

Путин поручил кабмину обеспечить создание координационного совета под руководством Мишустина

Путин подписал указ о военном положении на присоединенных к РФ территориях

Путин подписал указ о военном положении на присоединенных к РФ территориях
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });