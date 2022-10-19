Смертность в РФ во втором полугодии 2022 г. вернулась к допандемийному уровню

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Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В России показатели смертности вернулись к уровню до пандемии COVID-19, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Благодаря совершенствованию подходов к организации и оказанию медицинской помощи при хронических неинфекционных заболеваниях показатели смертности во втором полугодии 2022 года вернулись к допандемийному уровню", - сказал Кузнецов журналистам в среду.

Он добавил, что, "по экспертным оценкам, показатель ожидаемой продолжительности жизни в 2022 году растет и по итогам года может превзойти целевое значение в 71,03 года, установленное Единым планом по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года".

Ранее в среду замдиректора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина, выступая на конгрессе онкопациентов, заявила, что за два года пандемии COVID-19 в России ожидаемая продолжительность жизни сократилась на 3,3 года.

Национальными целям развития предусмотрено, что к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в РФ должна составлять 78 лет.