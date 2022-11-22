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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Минздрав ожидает перевыполнения плана по росту продолжительности жизни в РФ в этом году

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В России к концу 2022 года будет перевыполнен план по увеличению показателя ожидаемой продолжительности жизни, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Мы спустились на показатели ниже 2019 года по показателю смертности. И те планы, которые стояли по ожидаемой продолжительности жизни, до конца года точно будут перевыполнены", - сказал Мурашко на заседании фракции КПРФ в Госдуме во вторник.

Национальными целям развития предусмотрено, что к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в РФ должна составлять 78 лет.

19 октября замдиректора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина, выступая на конгрессе онкопациентов, заявила, что за два года пандемии COVID-19 ожидаемая продолжительность жизни в России сократилась на 3,3 года.

Тогда же помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что в России показатели смертности вернулись к уровню до пандемии COVID-19. "Благодаря совершенствованию подходов к организации и оказанию медицинской помощи при хронических неинфекционных заболеваниях показатели смертности во втором полугодии 2022 года вернулись к допандемийному уровню", - сказал он журналистам 19 октября.

Кузнецов добавил, что "по экспертным оценкам, показатель ожидаемой продолжительности жизни в 2022 году растет и по итогам года может превзойти целевое значение в 71,03 года, установленное Единым планом по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года".

Минздрав РФ Михаил Мурашко
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