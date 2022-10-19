Поправки о праве таможни передавать конфискат на благотворительность прошли I чтение

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Федеральной таможенной службе безвозмездно передавать конфискованные товары благотворительным организациям. Перечень организаций составит правительство.

Депутатский законопроект № 98320-8 был внесен в парламент в марте. В октябре он получил положительный отзыв правительства.

Сейчас закон дает ФТС право безвозмездно передавать конфискованные санитарно-гигиенические изделия, медицинские изделия, скоропортящуюся еду, детское и лечебное питание, а также одежду, обувь и другие предметы первой необходимости организациям социального обслуживания, медицинским, образовательным организациям, также организациям отдыха детей и их оздоровления. Законопроект предлагает разрешить таможне передавать конфискат еще и благотворительным организациям.

В отзыве на документ правительство предложило расширить перечень товаров, которые можно передавать, и включить туда технические средства реабилитации, продукты питания в заводской упаковке, книги, бытовую технику. Также правительство предлагает наделить ФТС правом на безвозмездную передачу органам, формированиям, учреждениям, подведомственным Минобороны России и МЧС России, обращенных в федеральную собственность товаров, "необходимых для выполнения возложенных на них задач и функций".

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.