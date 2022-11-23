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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

ФТС сможет передавать конфискат органам власти

Расширен перечень конфиската для передачи гражданам и организациям

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о расширении перечня товаров, которые Федеральная таможенная служба (ФТС) сможет безвозмездно передавать гражданам и организациям, введена норма о возможности передачи конфиската по решению правительства органам исполнительной власти.

Документ (№98320-8) был внесен в парламент в марте группой депутатов, он был существенно доработан к третьему чтению.

Согласно действующему законодательству, ФТС вправе безвозмездно передавать обращенные в федеральную собственность санитарно-гигиенические изделия, медицинские изделия, подвергающиеся быстрой порче продукты питания, продукты детского и лечебного питания, а также одежду, обувь и другие предметы первой необходимости организациям социального обслуживания, медицинским, образовательным организациям, также организациям отдыха детей и их оздоровления. В этот перечень предлагается включить технические средства реабилитации, продукты питания с неистекшим сроком годности в заводской упаковке, товары для детей, предметы для детского творчества, книжную продукцию, технически сложные товары бытового назначения.

Закон дополняется нормой, по которой данные товары, а также иные товары, которые определит правительство РФ, можно передавать "гражданам и организациям - Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию".

Кроме того, правительство РФ получает право определить порядок и случаи безвозмездной передачи конфиската федеральным органам исполнительной власти для обеспечения возложенных на них задач и функций.

Закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.

Госдума ФТС
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