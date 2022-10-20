Восстановить дом в Ейске после падения самолета планируют к маю

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Жителям пострадавших подъездов в многоквартирном доме в Ейске восстановят жилье к маю 2023 года, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Сейчас на объект уже зашли проектировщики. Им потребуется неделя на разработку документов демонтажа и еще неделя на проект строительства. Ситуация, конечно, сложная - с двух сторон жилые подъезды, поэтому главное соблюсти все меры безопасности. При этом завершить основные восстановительные работы планируют в беспрецедентно сжатые сроки - в мае 2023 года", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

По заключению экспертов, третий подъезд разбирать будут полностью, второй и четвертый - частично. Общая площадь восстановления составляет чуть более семи тысяч квадратных метров.

Губернатор отметил, что на протяжении всего срока восстановления дома люди должны иметь возможность разместиться в пунктах временного проживания с максимальным комфортом.

Ранее сообщалось, что жителям второго и четвертого подъездов частично разрушенного после падения самолета многоквартирного дома разрешат забрать из уцелевших квартир вещи. Жильцам остальных подъездов после обследования здания разрешили вернуться в свои квартиры.

17 октября в Ейске потерпел крушение бомбардировщик Су-34. Самолет упал на девятиэтажный жилой дом, где обрушились второй, третий и четвертый подъезды здания. Погибли 15 человек.