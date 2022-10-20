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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:17

Эвакуированных жителей Херсонщины разместили в санаториях и оздоровительных центрах Кубани

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российские власти совместно с МЧС России разместили эвакуировавшихся жителей Херсонской области в оздоровительных центрах Краснодара, сообщила пресс-служба министерства в четверг.

"Сегодня в Анапу прибыло несколько очередных поездов с жителями Херсонской области. Специалисты МЧС России совместно с органами власти Херсонской области, Республики Крым и Краснодарского края организовали встречу прибывших и их размещение в оздоровительных центрах и санаториях Краснодарского края", - говорится в сообщении.

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"Во всех санаториях работают медицинские работники, а также психологи, готовые оказать гражданам квалифицированную помощь и психологическую поддержку", - отметили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники министерства обеспечили питанием и предметами первой необходимости всех прибывших граждан. Им также оказывается помощь в оформлении необходимых документов.

13 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой оказать содействие в выезде жителей области в другие российские регионы из-за ежедневных обстрелов. В числе субъектов, куда могли бы отправиться херсонцы, он назвал Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края.

Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство будет содействовать властям Херсонской области в размещении жителей региона в других субъектах РФ, всех обеспечат бесплатным проживанием. Тех, кто решит остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечат жильем.

Херсонская область Краснодарский край МЧС
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