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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Для ремонта Крымского моста изготовили уже 80% металлоконструкций

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Производители изготовили уже около 80% металлоконструкций, необходимых для ремонта Крымского моста, сообщила в пятницу пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Из позитивного могу отметить, что все хорошо отработали поставщики металлоконструкций. 80% металла уже изготовлено и либо находится на месте, на производственной площадке на сборке, либо уже в пути", - сказа Хуснуллин в ходе обследования Крымского моста.

Он уточнил, что уже полностью демонтировано асфальтобетонное покрытие и барьерное ограждение.

"Строители развернулись очень хорошо. Вижу работу в круглосуточном режиме по две смены. Очень оперативно идет разборка старых пролетов моста как над водой, так и под водой", - пояснил Хуснуллин.

По его словам, сейчас идет движение по одной линии железнодорожных путей. Готовится проектно-сметная документация работ по второй линии.

"Работы организованы хорошо. Высокий профессиональный уровень и компании "Росавтодор", и компании-подрядчика. Спасибо всем за работу", - добавил Хуснуллин.

На объекте трудится более 400 человек, задействовано 40 единиц техники.

Ранее сообщалось, что поврежденные пролеты моста демонтируют до конца декабря.

Взрыв на Крымском мосту

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков попросили пользоваться паромной переправой, запущенной вечером 8 октября. Утром 17 октября мост открыли для движения автобусов.

Марат Хуснуллин Крым Крымский мост
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