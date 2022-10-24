В Тобольске случился пожар в товарно-сырьевом цехе "СИБУРа"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Тобольске в товарно-сырьевом цехе "Тобольск-Нефтехим" "СИБУРа" взорвался газ и начался пожар, сообщили в управлении МЧС по Тюменской области.

Информация о ЧП поступила дежурным в 7:47 (5:47 по Москве). В цехе площадью 3 на 5 метров горит газ по всей площади.

Данных о пострадавших у МЧС нет. Пожар тушат. Угрозы распространения огня нет, пожарно-спасательные подразделения контролируют зону горения до полного выгорания газа в емкости.

Локальное возгорание произошло при подключении деаэратора (аппарата по очистке от примесей) после ремонта, сообщили в пресс-службе компании.

"В данный момент возгорание локализовано. Пострадавших и угрозы экологии нет. Предприятие работает штатно. Создана комиссия по расследованию причин происшествия", - отмечает пресс-служба.