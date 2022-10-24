Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

В Тобольске случился пожар в товарно-сырьевом цехе "СИБУРа"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Тобольске в товарно-сырьевом цехе "Тобольск-Нефтехим" "СИБУРа" взорвался газ и начался пожар, сообщили в управлении МЧС по Тюменской области.

Информация о ЧП поступила дежурным в 7:47 (5:47 по Москве). В цехе площадью 3 на 5 метров горит газ по всей площади.

Данных о пострадавших у МЧС нет. Пожар тушат. Угрозы распространения огня нет, пожарно-спасательные подразделения контролируют зону горения до полного выгорания газа в емкости.

Локальное возгорание произошло при подключении деаэратора (аппарата по очистке от примесей) после ремонта, сообщили в пресс-службе компании.

"В данный момент возгорание локализовано. Пострадавших и угрозы экологии нет. Предприятие работает штатно. Создана комиссия по расследованию причин происшествия", - отмечает пресс-служба.

Тюменская область Тобольск СИБУР Тобольск-нефтехим МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Карты Икано банка прекратят работу в России вслед за уходом IKEA

Более 43,6 тыс. человек за неделю пересекли границу РФ и Грузии в обоих направлениях

Более 43,6 тыс. человек за неделю пересекли границу РФ и Грузии в обоих направлениях

Основными версиями крушения Су-30 в Иркутске назвали отказ техники и ошибку пилотов

Основными версиями крушения Су-30 в Иркутске назвали отказ техники и ошибку пилотов

В Пятигорске предотвращен теракт в отделе полиции, который готовился ИГ

Военная операция на Украине

Власти Херсонской области сообщили о взятии в плен группы украинских диверсантов

Категории получателей льготных автокредитов планируется расширить в 2022 году

Что произошло за день: воскресенье, 23 октября

На Ставрополье переселенцам из Херсонской области начали выдавать жилищные сертификаты

Один человек погиб и трое ранены в результате теракта в Херсоне

Военная операция на Украине

Российские военные нанесли новые удары по системам военного управления Украины

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });