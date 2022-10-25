Пожар в товарно-сырьевом цехе "СИБУРа" в Тобольске потушен

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Пожар, возникший в понедельник в одном из цехов предприятия "СИБУРа" в Тобольске (Тюменская область), ликвидирован, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

По данным ведомства, пожар был потушен 25 октября в 01:20 по московскому времени.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС "Интерфаксу" сообщили, что пострадавших нет.

В пресс-службе компании агентству заявили, что предприятие работает в штатном режиме.

Как сообщалось, утром в понедельник на одном из участков товарно-сырьевого цеха при подключении после ремонта деаэратора (аппарата по очистке от примесей) произошел взрыв газа с последующим горением. Газ горел в емкости в цехе площадью 15 кв. метров.

Создана комиссия по расследованию причин происшествия.