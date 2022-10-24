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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

РПЦ откроет госпиталь для раненых в усадьбе Патрикеевых

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Глава синодального Отдела по благотворительности епископ Пантелеимон освятил переданную церковной больнице Святителя Алексия усадьбу Патрикеевых на берегу канала имени Москвы. Там после ремонта начнут лечить больных, нуждающихся в протезировании конечностей.

Усадьба в неоготическом стиле была построена в 1907 году по проекту Федора Шехтеля для члена Московской городской думы Сергея Патрикеева. Во время Первой мировой войны в 1914 году Патрикеев открыл в особняке госпиталь для раненых. После революции 1917 года усадьбу экспроприировали, и здесь разместился санаторий, а затем больница.

Здание не использовалось с 2017 года и нуждается в ремонте и реставрации.

На церемонии освящения больницы присутствовала внучка первого владельца усадьбы Елена Михайлова (Патрикеева). "Мне очень хотелось, чтобы родное для меня место послужило на благо людей. Будучи сама врачом, я считаю, что самое лучшее для усадьбы - чтобы здесь находилось медицинское учреждение. Я очень рада, что усадьба попала в добрые руки", - сказала она.

Больница Святителя Алексия оказывает медицинскую помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям с начала марта. За это время в больницу за помощью обратились 766 человек, из зоны конфликта привезли 87 пациентов. Сейчас в стационарах больницы на лечении находится 31 беженец. Из них 28 человек лечатся в московском стационаре и еще трое - в подмосковном Жуковском.

Москва Космодемьянское Сергей Патрикеев Федор Шехтель больница Святителя Алексия Пантелеимон
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