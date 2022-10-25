Мособлсуд проверит законность приговора американской баскетболистке Грайнер

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Московский областной суд во вторник рассмотрит апелляционную жалобу защиты на приговор гражданке США, баскетболистке Бриттни Грайнер, осужденной за незаконный оборот наркотиков.

Заседание назначено на 11:00. По информации защиты, Грайнер будет участвовать в процессе по видеосвязи из следственного изолятора.

Как заявили адвокаты Грайнер, "Бриттни не ждет чуда, но надеется, что апелляционный суд выслушает доводы защиты и сократит срок заключения".

Химкинский городской суд Московской области 4 августа 2022 года приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб.

Американка признана виновной в незаконном хранении без цели сбыта наркотических веществ (ч. 1 ст. 228 УК РФ), а также их контрабанде в значительном размере (п."в" ч. 2 ст. 229.1).

Согласно фабуле дела, 17 февраля 2022 года Грайнер прилетела в Москву рейсом из Нью-Йорка, где в багаже у нее обнаружили гашишное масло.

В суде Грайнер заявила о признании вины, однако пояснила, что не имела умысла нарушать закон и что она взяла с собой наркотики по невнимательности из-за плохого самочувствия. По ее словам, картриджи, содержащие медицинскую марихуану, были выписаны ей в США врачом как обезболивающие.

Американские официальные лица неоднократно заявляли о намерении добиваться освобождения и возвращения Грайнер на родину. Президент США Джо Байден отправлял ей письмо со словами поддержки. В западных СМИ появлялась информация о вынесении на обсуждение вопроса об обмене баскетболистки, а также осужденного в России за шпионаж гражданина США и ряда других государств Пола Уилана на россиянина Виктора Бута.

Грайнер - член сборной США по баскетболу, в России до задержания играла за екатеринбургский клуб УГМК.