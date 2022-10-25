Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Мособлсуд проверит законность приговора американской баскетболистке Грайнер

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Московский областной суд во вторник рассмотрит апелляционную жалобу защиты на приговор гражданке США, баскетболистке Бриттни Грайнер, осужденной за незаконный оборот наркотиков.

Заседание назначено на 11:00. По информации защиты, Грайнер будет участвовать в процессе по видеосвязи из следственного изолятора.

Как заявили адвокаты Грайнер, "Бриттни не ждет чуда, но надеется, что апелляционный суд выслушает доводы защиты и сократит срок заключения".

Химкинский городской суд Московской области 4 августа 2022 года приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб.

Американка признана виновной в незаконном хранении без цели сбыта наркотических веществ (ч. 1 ст. 228 УК РФ), а также их контрабанде в значительном размере (п."в" ч. 2 ст. 229.1).

Согласно фабуле дела, 17 февраля 2022 года Грайнер прилетела в Москву рейсом из Нью-Йорка, где в багаже у нее обнаружили гашишное масло.

В суде Грайнер заявила о признании вины, однако пояснила, что не имела умысла нарушать закон и что она взяла с собой наркотики по невнимательности из-за плохого самочувствия. По ее словам, картриджи, содержащие медицинскую марихуану, были выписаны ей в США врачом как обезболивающие.

Американские официальные лица неоднократно заявляли о намерении добиваться освобождения и возвращения Грайнер на родину. Президент США Джо Байден отправлял ей письмо со словами поддержки. В западных СМИ появлялась информация о вынесении на обсуждение вопроса об обмене баскетболистки, а также осужденного в России за шпионаж гражданина США и ряда других государств Пола Уилана на россиянина Виктора Бута.

Грайнер - член сборной США по баскетболу, в России до задержания играла за екатеринбургский клуб УГМК.

Бриттни Грайнер Мособлсуд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 24 октября

Лавров назвал голословными утверждения о том, что РФ сама может применить "грязную бомбу"

Курировавший транспортную безопасность замглавы Минтранса покинул пост

Финская VR Group сохранила 35% железнодорожного трафика с Россией

Финская VR Group сохранила 35% железнодорожного трафика с Россией

Мантуров и Григоренко станут замами в координационном совете по обеспечению потребностей армии

В Думе отказались от возрождения организованного приема дикоросов у населения

В кабмине заявили о 80-процентном росте числа кибератак на РФ в текущем году

В кабмине заявили о 80-процентном росте числа кибератак на РФ в текущем году

Путин во вторник проведет заседание координационного совета по обеспечению потребностей армии

В Курской области усилен контроль за въездом в приграничные районы

Думе предложили учитывать срочную службу в армии при поступлении в вуз и колледж

Думе предложили учитывать срочную службу в армии при поступлении в вуз и колледж
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });