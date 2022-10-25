Минтранс предложил устанавливать цену фрахта на перевозку российских грузов судами РФ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Минтранс подготовил изменения в "Кодекс торгового мореплавания (КТМ)", предложив дать правительству право определять перечень грузов российских грузовладельцев для перевозок отечественными судами и устанавливать стоимость фрахта при их перевозке.

Законопроект "О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания" опубликован на портале regulation.gov.ru.

Ведомство предлагает дополнить КТМ статьей, определяющей, что перевозки российских отправителей и получателей грузов в российских морских портах осуществляются "с использованием судов, судовладельцами или бенефициарными владельцами которых являются российские лица". Перечень грузов, а также период, в течение которого осуществляются перевозки этих грузов, будет утверждать правительство.

В кодекс предлагается внести дополнительный пункт, что при перевозке таких грузов "предельный размер фрахта определяется в порядке, установленном правительством. В этом случае стороны применяют размер фрахта на уровне или ниже установленного предельного размера фрахта".

Действующая редакция статьи 164 Кодекса торгового мореплавания о размере фрахта определяет, что его стоимость устанавливается соглашением сторон. При отсутствии соглашения сторон размер фрахта исчисляется исходя из ставок, применяемых в месте погрузки груза и во время погрузки груза.

При этом предлагается, что перевозки таких грузов могут осуществляться иными судами на основании разрешений, выдаваемых судовладельцам Росморречфлотом. "Такие разрешения могут выдаваться как на отдельную перевозку, так и на несколько перевозок, осуществляемых на основании долгосрочного договора", - говорится в проекте документа. Также отмечается, что нововведение применяется с учетом действующих норм кодекса (установленных статьей 4 КТМ).

Минтранс ранее уже предлагал меры поддержки российского флота. В апреле 2022 года ведомство подготовило законопроект о приоритетном использовании российских судов для вывоза из морских портов определенных видов и объемов грузов. Основанием для разработки законопроекта стало выполнение поручения президента о проработке ситуации, связанной с использованием морских судов ПАО "Совкомфлот" российскими грузоотправителями. Привязка экспортных грузоперевозок к судам под российским флагом обсуждалась также в 2019 году.