Минвостокразвития в начале года представит законопроект о регулировании Северного завоза

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики в начале 2022 года представит законопроект о комплексном регулировании Северного завоза, заявил глава ведомства Алексей Чекунков, выступая на Совете законодателей РФ в понедельник.

Задача государственного масштаба

Он отметил, что с момента прекращения существования СССР и до настоящего времени не было системного регулирования Северного завоза: "Система была полностью децентрализована, и полномочия переданы не только на уровень региональной, но даже на уровень муниципальной власти. Отсюда очень разная эффективность снабжения, прямо зависящая от бюджетной обеспеченности соответствующих регионов, муниципалитетов или крупнейших корпораций, которые находятся на соответствующих территориях".

Между тем, по мнению министра, такая масштабная государственная задача должна регулироваться законодательно, и министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики считает необходимым провести разработку и принятие специального законодательного акта. "Основные цели такого законопроекта - обеспечение безопасности жизни и здоровья, повышение качества условий жизни граждан, проживающих в соответствующих районах, формирование целостной системы мер государственной поддержки для участников Северного завоза", - пояснил Чекунков.

Задачи и функции

В законопроекте предлагается закрепить распределение функций, задач и обязанностей по организации гарантированного обеспечения населения на всех уровнях власти - федеральном, региональном и местном. При этом планируется мониторить локальный уровень осуществления Северного завоза, в том числе для вахтовых и специальных поселков, не подчиненных местным администрациям.

"В проекте федерального закона предлагаем отразить правовой статус участников Северного завоза, закрепить полномочия, обязанности и ответственности федеральных и региональных органов исполнительной власти. Ввиду того, что Северный завоз осуществляется в ограниченный период времени, также нужно дополнительно проработать критерии для отнесения продукции к категории обязательных. Кроме того, необходимо определить критерии отнесения к районам с ограниченным сроком завоза, возможно категорирование этих районов по периодам возможного транспортного сообщения", - пояснил министр.

Общий мониторинг

Также Минвостокразвития предлагает в новом законопроекте закрепить положение о создании и функционировании федеральной системы мониторинга Северного завоза, включающего транспортно-логистический мониторинг, мониторинг финансового обеспечения мероприятий и мониторинг обеспечения территорий энергетическими ресурсами, а также соответствующими номенклатуре продуктами и товарами.

"Как мы уже сообщали, подведомственным учреждением министерства, Восточным центром государственного планирования создан прототип цифрового двойника "Северного завоза", мы его называем "Яндекс-такси для Северного завоза". В качестве пилотной территории выбрана республика Саха (Якутия), в течение января-февраля пилотная система будет апробироваться на территории Якутии. Это позволит построить оптимальный маршрут поставок в каждый конкретный поселок, определит стоимость и объем. И в случае успешного тестирования, в течение 2022 года она будет распространена и на другие регионы Арктической зоны РФ, и на все территории, попадающие под понятие "Северного завоза", - добавил Чекунков.

Он также отметил, что нужно разрешить проблему с теми муниципалитетами и субъектами, которые не попадают в мандат министерства: "На сегодня в нашем мандате 11 субъектов ДФО и восемь регионов Арктической зоны, из которых четыре - полностью и четыре частично. Поэтому не все 25 субъектов, которых касается Северный завоз, попадают в нашу юрисдикцию".

Логистические проблемы

"На перевозку влияют и глобальные логистические проблемы. Мы полностью поддерживаем необходимость законодательно запретить приоритетность отправки грузов, обслуживания судов и других транспортных средств, обеспечивающих Северный завоз. Важно закрепить и механизм определения перевозчиков и грузоотправителей, осуществляющих такой завоз", - добавил Чекунков.

Министр транспорта Виталий Савельев, в свою очередь, отметил, что важно проводить работу именно с субъектами (а субъектам надо работать с экспедиторскими компаниями), чтобы они заказывали вовремя грузы: "Мы должны понимать их объемы, и в данном случае это прерогатива Минвостокразвития, и Минтранс здесь может оказывать помощь и поддержку, но в основном координация работ, безусловно, должна быть за Минвостокразвития. Минтранс никогда не занимался Северным завозом".

"Но коллеги из министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики предложили, что они в течение 2021 года и следующего 2022 года определятся с необходимостью создания той или иной структуры, потому что они в ходе практической работы определят, какая структура нам нужна для того, чтобы все это координировать, может быть, более тонко", - добавил Савельев.

Как сообщалось, Минтранс РФ ранее предложил внести законодательную поправку в федеральный закон о морских портах, обязывающую операторов портов приоритетно обрабатывать социальные значимые грузы. Для обеспечения бесперебойных поставок в труднодоступные регионы Дальнего Востока и Арктической зоны также планируется внести изменения в Кодекс торгового мореплавания (КТМ). Кроме того, администрации морских портов будут наделены функциями мониторинга нахождения и движения грузов, а операторы будут обязаны информировать их о поступлении и убытии таких грузов. Минтранс также намерен обязать линейных морских перевозчиков обеспечивать приоритетную перевозку социально значимых грузов по заявкам субъектов РФ.

Как сообщалось, к сентябрю дальневосточные порты оказались перегружены, в них скопилось большое количество контейнеров. Это вызвало значительное осложнение с отправкой каботажных грузов на Дальнем Востоке.

Все социально значимые грузы, скопившиеся в морских портах Приморского края, отправлены в регионы, сообщал в конце ноября замглавы министерства транспорта РФ Александр Пошивай. Полная нормализация ситуации с доставкой грузов из Приморья в порты Чукотского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской и Магаданской областей ожидается в середине декабря.