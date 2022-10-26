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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Сунака с назначением премьером

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин не направлял поздравительной телеграммы вступившему в должность новому премьеру Великобритании Риши Сунаку, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Так он ответил на соответствующий вопрос на брифинге.

"Нет. Вы знаете, что Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран, поэтому - нет. Телеграммы не было отправлено", - сказал Песков.

После отставки Лиз Трасс Сунак, бывший глава Минфина, остался единственным претендентом на пост главы правительства среди тори. Король Карл III утвердил его назначение 25 октября.

Песков ранее говорил, что после смены главы британского правительства в Кремле по-прежнему не видят никаких оснований для позитивных сдвигов в двусторонних отношениях.

Риши Сунак Великобритания Дмитрий Песков Владимир Путин
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