Суд арестовал коммерческого директора медиапроекта Собчак

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест Кирилла Суханова - коммерческого директора медиапроекта "Oсторожно Media" журналистки Ксении Собчак - и бывшего главного редактора российской версии журнала Tatler Ариана Кузьмина (Романовского), обвиняемых в вымогательстве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Суханова и Кузьмина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 декабря 2022 года", - сообщили агентству в суде в среду.

Обоим фигурантам, пояснили пресс-службе, предъявлено обвинение в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Расследованием дела занимается главное следственное управление столичного МВД, уточнили в суде.

Суханов и Кузьмин были задержаны накануне. Согласно оглашенным в суде материалам, в деле идет речь о вымогательстве 11 млн руб. "с использованием Telegram-канала".

Оба фигуранта вину не признали, следовало из материалов.

В среду утром также появилась информация об обыске в подмосковном доме Собчак.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал "Интерфаксу", что Собчак сегодня уехала из России в Литву через Белоруссию. При этом собеседник агентства отметил, что "никаких постановлений на ее задержание у сотрудников полиции нет и процессуального статуса по делу Суханова она не имеет".