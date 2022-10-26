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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

В Пермской крае произошло поступление рассола в выработку на руднике "Уралкалия"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Поступление рассола в выработку произошло на руднике БКПРУ-4 ПАО "Уралкалий" (Пермский край, Березники), один шахтер не вышел из рудника, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия в среду.

"26 октября 2022 года в 21 час 43 минуты по местному времени при проходке дренажного штрека комбайн "Урал-10" вышел на блоковый рассолоотводящий штрек первой юго-западной панели (5 восточный блок, БКПРУ-4)", - сказали в пресс-службе.

В пройденную выработку началось поступление рассола. Машинист комбайна из выработки не вышел. Организованы поисковые работы.

В пресс-службе добавили, что производственные объекты компании работают в обычном режиме. Обстоятельства происшедшего выясняются.

Пермский край Уралкалий
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