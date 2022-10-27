Чиновники заявили о сокращении вдвое очереди фур на паром из Усть-Луги в Балтийск

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Очередь из грузовиков на перевозку паромной линией Усть-Луга - Балтийск сокращена в два раза в сравнении с началом октября, сообщила в эфире ГТРК "Калининград" министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина.

"В последние дни напряженность с морскими перевозками грузового автотранспорта из Усть-Луги в Балтийск снижается, - отметила она. - Мы видим, что той тенденции, когда очередность была полтора-два месяца, сейчас уже нет".

Сейчас, по ее словам, заявки на перевозку фур принимаются от грузоотправителей на середину ноября. Ситуацию с очередями удалось разрешить благодаря выходу на линию четвертого железнодорожного парома - "Генерал Черняховский", который в свои первые рейсы загружается только накатной техникой.

Помогли исправить ситуацию и организационные меры, в том числе внедрение в Усть-Луге электронной очереди, отметила министр. За счет этого фуры стали прибывать на площадку-накопитель к определенному времени, а не заранее, и не создают заторы на подъезде в порту.

В начале 2022 года на морской грузовой линии между Калининградской и Ленинградской областями работало лишь два парома, сейчас - 14 судов, в том числе четыре парома. В ноябре на нее выйдут еще четыре судна. Паромные перевозки вынужденно активизировались из-за ограничения транзита через Литву. С 22 июля Литва сняла ограничения на железнодорожный транзит с определенными оговорками и квотами на объемы различных грузов. Однако эти квоты постепенно выбираются. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

Морем грузы в Калининградскую область перевозят по регулярным линиям Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.

На линиях работают железнодорожные паромы "Амбал", "Балтийск", "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский", а также суда типа ro-ro/lo-lo "Урса Майор", "Спарта". Также рейсы совершают сухогрузы "Холмогоры", "Капитан Миронов" "СМП Северодвинск", "СТК-1004", "СТК-1019", "СТК-1023" и "Волго-Балт 203". Сухогруз "РЗК Константа" перевозит контейнеры между Санкт-Петербургом и Балтийском. В ноябре ожидается постановка на одну из линий судна типа ro-ro/lo-lo "Спарта II", а также однотипных судов "Механик Котцов", "Механик Ярцев" и "Механик Красковский".