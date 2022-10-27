Что произошло за день: четверг, 27 октября

Путин на Валдайском форуме, замечание Собянина "ПИКу" и сенатор об уехавших "иноагентах"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин принял участие в пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай". Он рекомендовал западным оппонентам не искать в альтернативной точке зрения "угрозу демократии" и заявил, что западная цивилизация не вправе, как меньшинство, навязывать ценности миру. Он напомнил, что Россия никогда инициативно не говорила о возможности применения ядерного оружия, и подчеркнул, что России нет никакого смысла применять "грязную бомбу" на Украине. Путин заявил, что экономика РФ прошла пик связанных с санкциями сложностей, а США могут столкнуться с необходимостью восполнения своих стратегических запасов нефти по более высокой цене. Он отметил, что поставки Южной Кореей оружия и боеприпасов на Украину будут разрушать ее отношения с Москвой, и пообещал, что РФ будет пускать дружественные страны в свои добывающие активы. Также президент РФ не исключил своего участия в саммите G20 в Индонезии.

- Собянин указал "ПИКу" на завершение сотрудничества в случае срыва сроков строительства. На этих заявлениях акции группы компаний растеряли весь дневной рост.

- Сенатор Климов сказал, что покинувшие РФ после начала СВО могут попасть под закон об иноагентах. В Кремле назвали эти заявления частным мнением.

- Оперативный резерв газа в хранилищах РФ выведен на исторический максимум. Также достигнут новый рекорд суточной производительности российских ПХГ. Это позволяет при резком снижении температуры и росте потребления оперативно поднимать из хранилищ необходимый объем газа.

- В стратегии нацбезопасности США назвали РФ "острой угрозой", а КНР - "основным вызовом".

- Дума приняла закон, разрешающий мобилизацию судимых за тяжкие преступления. Также парламентарии приняли закон о создании добровольческих формирований.

- Оператор "Северного потока" прислал судно для инспекции газопровода в водах Швеции. Дания пока не дала разрешения на оценку повреждений объекта в своей исключительной экономической зоне.