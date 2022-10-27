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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Учителей и преподавателей колледжей могут освободить от мобилизации

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ ведет работу с федеральными органами власти по освобождению от призыва по мобилизации в Вооруженные Силы РФ педагогов, работающих не только в школах, но и в дошкольных образовательных учреждениях, а также в организациях среднего профессионального образования, следует из ответа ведомства на запрос депутата Яны Лантратовой ("Справедливая Россия - Патриоты - за правду").

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"В настоящее время Минпросвещения России проводится работа для положительного принятия решения об освобождении от призыва на военную службу по мобилизации (...) пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации педагогических работников, работающих в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях среднего профессионального образования, а также организациях летнего отдыха и оздоровления детей", - говорится в ответе на запрос, подписанном и.о. министра просвещения Андреем Корнеевым (копия документа имеется в распоряжении "Интерфакса").

Там указывается, что это делается "для обеспечения основных потребностей сферы образования, непрерывного учебного процесса в указанных организациях и сохранения интеллектуального потенциала отрасли образования".

"Данный вопрос находится на согласовании в заинтересованных федеральных органах исполнительной власти", - говорится в ответе Минпросвещения на депутатский запрос.

В начале октября президент РФ подписал указ об освобождении от частичной мобилизации студентов и аспирантов. При этом учителя, преподаватели вузов и научные работники не подпали под действие документа.

Минпросвещения РФ
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