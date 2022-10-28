Правительство предложило принудительный механизм перевода акций резидентов САР в РФ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 222860-8 о принудительном переводе в российскую инфраструктуру учета акций международных компаний (МК), которые создаются в России в специальных административных районах (САР).

Законопроект дает владельцу акций право подать в российский регистратор заявление на принудительный перевод своих бумаг, если они учитывались за границей.

Возможно и автоматическое зачисление бумаг, без обращения владельцев. Оно будет происходить тогда, когда акции учтены в иностранной инфраструктуре на счетах российских депозитариев, действующих в качестве номинальных держателей и располагающих всей необходимой информацией о владельцах.

Проект отводит депозитарию пять рабочих дней со дня вступления в силу закона для подачи соответствующего обращения в российский регистратор МК. Последний же не позднее двух рабочих дней должен зачислить акции на лицевой счет российского депозитария, который опять будет выступать в роли номинального держателя. Никакие действия со стороны иностранных организаций, учитывающих права на акции, не требуются.

Эти механизмы схожи с теми, которые закон 319-ФЗ от 14 июля 2022 года ввел для депозитарных расписок, выпущенных на акции российских эмитентов. Это документ разрешил инвесторам принудительно перевести учет бумаг в российскую инфраструктуру, если зарубежный депозитарий препятствует проведению операций с такими ценными бумагами. Для этого инвестору нужно обратиться в российский депозитарий, где открыт счет депо иностранной организации, действующей в качестве номинального держателя. После этого российский депозитарий должен списать соответствующее количество бумаг со счета депо иностранного номинального держателя и зачислить их заявителю. Изначально предполагалось, что заявки будут приниматься до середины октября, но затем срок был пролонгирован на месяц.

Кроме того, внесенный проект несколько меняет порядок действий российских учетных организаций при переводе бумаг. Пока в соответствии с законом 319-ФЗ депозитарий должен по заявлению владельца бумаг открыть ему счет депо и перевести на него расписки. Законопроект же позволяет владельцу бумаг самому указать счет, куда их перевести, а в случае отсутствия таких данных депозитарий будет открывать счет временного хранения ценных бумаг.

Планируется, что закон должен вступить в силу с 1 января 2023 года.