В Минсельхозе РФ заявили о готовности заместить украинское зерно на мировом рынке

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерна в ближайшие четыре месяца и в целом полностью заместить украинское зерно на мировом рынке по приемлемым ценам, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"С учетом того, что Россия всегда была и остается надежным партнером и готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, наша страна готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых. В том числе, мы это будем делать с участием нашего надежного партнера - Турции", - сказал Патрушев в эфире "России 24" (ВГТРК).

"Если смотреть на ситуацию в целом, то с учетом урожая нынешнего года Российская Федерация полностью готова заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам", - отметил он.

По его словам, зерновая сделка "не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле их усугубила".

"Мы видим, куда направлялись суда из Украины, - это Италия, Испания, Нидерланды. <...> По некоторым грузам, особенно по рапсу, по кукурузе, по соевым бобам доля стран ЕС составляет от 60% до 100%. То есть вовсе не те государства, которые реально испытывают острую потребность в продовольствии и ранее традиционно закупали украинскую продукцию", - сказал глава российского Минсельхоза.

Кроме того, сами поставки в рамках зерновой сделки были несущественны и не могли оказать заметное влияние на ситуацию в мире, считает он. По оценке Минсельхоза, за три с небольшим месяца действия сделки нуждающимся странам было поставлено порядка 500 тысяч тонн зерновых. При этом основной объем зерна беднейшие страны купили у Украины за свой счет, заявил Патрушев.

Он добавил, что в РФ уже собрано 150 млн тонн зерна. Экспортный потенциал в текущем сезоне оценивается более чем в 50 млн тонн.

В субботу Минобороны РФ заявило о приостановке соглашения по вывозу зерна из портов Украины.