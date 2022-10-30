Лавров подтвердил готовность РФ к переговорам по Украине

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российская сторона по-прежнему готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Готовность России, включая ее президента Путина, к переговорам остается неизменной", - сказал Лавров в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса" в эфире Первого канала.

По словам министра, "за последние полгода было несколько инициатив со стороны американцев и некоторых других западных коллег, просивших о телефонных разговорах с российским лидером".

"Некоторые министры иностранных дел обращались ко мне с такой же просьбой. Мы всегда давали согласие, мы всегда будем готовы выслушать возможные предложения по снижению напряженности западных коллег", - отметил глава МИД РФ.

По его словам, российская сторона "всегда готова выслушать наших западных коллег, если они обратятся с очередной просьбой организовать разговор".

"Если к нам будут обращаться с реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и взаимного уважения интересов, направленными на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран в этом регионе за нами, как это всегда было в прошлом, дело не станет", - заявил Лавров.