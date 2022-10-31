Минцифры запустило в "Госуслугах" сервис по отправке личных документов

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Минцифры запустило в приложении Госуслуг сервис, с помощью которого можно делиться личными документами.

Благодаря сервису "Поделиться документом", фото или скан документа можно послать в несколько кликов себе или другому человеку через любое приложение на мобильном телефоне (например, смс-сообщения, электронная почта, мессенджеры, заметки и другое), сообщил телеграм-канал министерства. Благодаря этом больше не нужно будет хранить фото документов в мобильном телефоне и не потребуется запоминать данные и использовать сторонние приложения для хранения.

"Информация на Госуслугах надежно защищена", - заверили в Минцифры.

Поделиться можно такими документами, как паспорт гражданина России, СНИЛС, ИНН, свидетельства (о рождении, об установлении отцовства, о перемене имени), загранпаспорт, военный билет, адреса (постоянной или временной регистрации, фактического проживания). Сервис доступен в разделе "Личные документы" в мобильном приложении Госуслуг.