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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Резервный борт доставит в Москву пассажиров самолета, экстренно севшего в Махачкале

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Срабатывание датчика давления в салоне привела к посадке авиарейса "Грозный - Москва" в аэропорту Махачкалы, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор аэропорта "Северный" (Грозный, Чечня) Альви Шахгириев.

В настоящее время идет замена борта, в 12:40 мск самолет вылетит из Махачкалы в Москву.

На борту находились 121 человек, 5 членов экипажа. Он отметил, что никто из находившихся на борту не пострадал.

Ранее сообщалось, что после вылета из Грозного самолет Boeing 737 подал сигнал тревоги над Каспийским морем, после чего развернулся и совершил посадку в аэропорту Махачкалы.

Грозный Махачкала
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