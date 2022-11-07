Арестован предполагаемый виновник пожара в кафе в Костроме, при котором погибли 13 человек

Фото: Светлана Сергеева/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Ярославский гарнизонный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте предполагаемого виновника пожара в кафе "Полигон" в Костроме, произошедшего в ночь на 5 ноября и унесшего жизни 13 человек, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Он пробудет под стражей до 5 января.

О задержании двух подозреваемых по делу о пожаре сообщалось в субботу. Помимо директора компании ООО "Империя", организовавшей работу кафе "Полигон" в Костроме, был задержан 23-летний мужчина, который подозревается в использовании петарды в кафе, что привело к возгоранию. Директор компании арестована на два месяца.

В связи с трагедией следователи возбудили три уголовных дела: по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц).

Власти региона в связи с трагедией объявили 7 ноября днем траура.