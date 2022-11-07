Власти Костромской области выплатят по 100 тыс. руб. семьям жертв пожара в кафе "Полигон"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал постановление о единовременной выплате семьям граждан, погибших при пожаре в кафе "Полигон", сообщается в телеграм-канале главы региона в понедельник.

"Из резервного фонда администрации региона родным выплатят по 100 тыс. рублей на каждого погибшего", - говорится в сообщении.

Пожар в кафе произошел в ночь на 5 ноября. Погибли 13 человек.

Власти региона в связи с трагедией объявили 7 ноября днем траура.

Арестованы двое подозреваемых: директор компании ООО "Империя", организовавшая работу кафе "Полигон" в Костроме, а также 23-летний мужчина, который подозревается в использовании петарды в кафе, что привело к возгоранию.

В связи с трагедией следователи возбудили три уголовных дела: по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц).