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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Теплоходы прекратили переправку людей из Херсона на левый берег Днепра

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Теплоходы в понедельник прекращают переправку людей с правого берега Днепра, где находится Херсон, на левый берег, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"7 ноября 2022 года из города Херсона с правобережной части Херсонской области сегодня ушел последний теплоход, который мог забрать людей, которые захотели перейти на левый берег", - сказал он в видеообращении в своем телеграм-канале.

Он также написал, что "сегодня последний день организованной эвакуации с правобережной части Херсонской области". "С левого на правый берег мы сегодня закрыли дорогу и в город мы вам не рекомендуем возвращаться", - добавил он.

Ранее сообщалось, что на фоне массированных обстрелов власти Херсонской области объявили о временном прекращении движения гражданских транспортных средств через Днепр. Ограничение коснулось речных такси, барж и других водных судов. Понтонная переправа также прекращает свою работу. Запрет не распространяется на транспортные средства коммунальных служб и компаний, осуществляющих грузоперевозки продовольствия и медикаментов. Единственным местом, где движение через Днепр не было ограничено, оставался речной порт, он используется, в том числе для эвакуации населения.

18 октября власти Херсонской области объявили о массовом перемещении жителей населенных пунктов, в том числе Херсона, на левый берег Днепра на фоне непрекращающихся обстрелов гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. Позже зона эвакуации была расширена еще на 15 км, в нее вошли семь муниципалитетов на левом берегу.

Кирилл Стремоусов Херсон Херсонская область Днепр
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