Минфин поддержал идею о праве страховщиков выступать дилерами на рынке ценных бумаг

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минфин подготовил проект положительного отзыва правительства на депутатский законопроект, который позволяет страховым организациям получить лицензию на осуществление дилерской деятельности и стать участниками торгов на биржевом фондовом рынке без посредников.

"Предлагаемое законопроектом расширение видов деятельности страховых организаций позволит им осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг без посредников, что будет способствовать оптимизации расходов страховых организаций по осуществлению операций с ценными бумагами, в том числе при инвестировании средств страховых резервов", - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом отзыва.

Речь идет о законопроекте № 199046-8 о расширении деятельности страховых и перестраховочных компаний, который в сентябре в Госдуму внесли три депутата во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

На общества взаимного страхования (ОВС) норма закона не распространяется.

"Проектируемое расширение видов деятельности на страховом рынке не предусматривает распространения на общества взаимного страхования, так как в соответствии с положениями статьи 968 Гражданского Кодекса РФ они являются некоммерческими организациями", - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект наделяет Банк России полномочиями определять особенности осуществления профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг при совмещении с иной деятельностью, в том числе с деятельностью в сфере страхового дела.

Дилерской деятельностью признается совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет.