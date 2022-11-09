Песков заявил, что Путин пока не планирует поездку в Донбасс

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Конкретных планов по поездке президента России Владимира Путина в Донбасс в настоящее время нет, но придет время, когда он туда приедет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет на Донбасс. Естественно, это российские регионы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, собирается ли президент РФ приехать на Донбасс.

В начале октября Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.