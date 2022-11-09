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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

В Кремле призвали не преувеличивать значение выборов в Конгресс для отношений РФ и США

В Кремле призвали не преувеличивать значение выборов в Конгресс для отношений РФ и США
Фото: Bill Pugliano/Getty Images

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Не стоит преувеличивать значение выборов в Конгресс США для российско-американских отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы внимательно анализируем ту информацию, которая поступает. Эти выборы важны, но я не ошибусь, если скажу, что серьезно преувеличивать значение этих выборов для будущего в краткосрочной перспективе и среднесрочной для наших двусторонних отношений не приходится", - сказал Песков в среду журналистам, комментируя выборы.

"Сказать, что мы бросили все дела и следили, нельзя. У нас много своих дел и они для нас важны", - добавил он.

По его словам, "ничего поменять сущностно эти выборы не могут". "Отношения пока есть и будут оставаться плохими", - заявил представитель Кремля.

Его также попросили прокомментировать заявления о вмешательстве России в американские выборы. "Уже настолько привыкли, что (их) не замечаем", - сказал Песков.

Ранее в среду сообщалось, что все избирательные участки на промежуточных выборах в Конгресс США закрылись, сотрудники избирательных комиссий ведут подсчет голосов.

Промежуточные выборы в Конгресс США

12
НевадаФлоридаАтлантаФорт Майерс (Флорида)ОгайоАризонаНью-ЙоркРод-АйлендДжорджияПенсильванияМеса (Аризона)Нью-Глостер (Мэн)
Невада
Дмитрий Песков США Конгресс
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