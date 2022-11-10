Байден выразил надежду на сотрудничество с республиканцами по Украине

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что после промежуточных выборов в Конгресс надеется на конструктивную работу с республиканцами по Украине.

"Что касается внешней политики, я рассчитываю на продолжение сотрудничества обеих партий по вопросу о (...) действиях России на Украине", - сказал он, комментируя итоги выборов.

Итоговых результатов голосования пока нет, однако республиканцы близки к завоеванию большинства в Палате представителей и, возможно, в Сенате.

Байден заверил, что предоставляет Киеву только ту военную помощь, которую США считают действительно необходимой. К примеру, напомнил глава Белого дома, Вашингтон ранее отказался вводить бесполетную зону над Украиной, "так как не нужна третья мировая война".

Также американский лидер отметил, что не собирается навязывать Украине пути урегулирования конфликта с Россией. При этом, по мнению Байдена, в будущем станет ясно, готовы ли Москва и Киев искать компромиссные решения.