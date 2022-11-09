Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Депутат Певцов предложил включить в экспертные советы Минкультуры духовенство и силовиков

Депутат Певцов предложил включить в экспертные советы Минкультуры духовенство и силовиков
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - На правительственном часе в Госдуме с министром культуры Ольгой Любимовой депутат и актер Дмитрий Певцов (фракция "Новые люди") предложил ввести в экспертные советы при Минкультуры силовиков, представителей духовенства и психологов. Его предложение встретило поддержку.

Певцов предложил включить в советы ""в дополнение к тем профессионалам, которые там должны быть, родителей, педагогов, детских психологов, представителей традиционных религиозных конфессий, специалистов по информационной безопасности и силовых ведомств".

"Этот экспертный совет будет выпускать правильную продукцию", - уверен депутат.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это предложение будет отражено в соответствующем постановлении по итогам правительственного часа.

Певцов также предложил "открыть творческие вузы для современных фронтовиков" и "создать механизм бесплатного получения первого и второго образования для тех, кто служил Родине на фронтах СВО".

"Эти люди знают, в отличие от многих, которые гуляют сейчас по улицам мирных городов, что такое сам погибай, товарища выручай, знают, что такое любовь, высшая любовь, когда я отдаю жизнь свою за други своя, они знают где есть Бог и есть дьявол, и эти люди будут строить наше будущее и нашу культуру", - отметил он.

Привилегии при поступлении в вузы сейчас есть у детей участников СВО. 9 мая президент Владимир Путин подписал указ о десятипроцентной квоте при поступлении для детей таких фронтовиков. Дети погибших и раненых военнослужащих освобождены от вступительных экзаменов, остальным придется их сдавать.

Минкультуры Дмитрий Певцов Госдума СВО Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП

Думе предложили предоставить отсрочку от мобилизации отцам нескольких детей до 18 лет

Думе предложили предоставить отсрочку от мобилизации отцам нескольких детей до 18 лет
Нападения в школах и вузах

Потерпевшие по делу о стрельбе в казанской школе заявили гражданские иски на 48 млн руб.

Потерпевшие по делу о стрельбе в казанской школе заявили гражданские иски на 48 млн руб.

Глава упраздненного Ростуризма отказалась от поста замминистра экономического развития

Глава упраздненного Ростуризма отказалась от поста замминистра экономического развития

Спецслужбы сообщили о предотвращении теракта на энергообъекте в Бердянске

Формат участия Путина в саммите G20 должен определиться в ближайшие дни

В Кремле призвали не преувеличивать значение выборов в Конгресс для отношений РФ и США

В Кремле призвали не преувеличивать значение выборов в Конгресс для отношений РФ и США

Песков заявил, что Путин пока не планирует поездку в Донбасс

Дело журналиста Ивана Сафронова

Апелляционный суд в конце ноября проверит законность приговора журналисту Сафронову

Курс по начальной военной подготовке появится в школах в следующем учебном году

Курс по начальной военной подготовке появится в школах в следующем учебном году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });