Депутат Певцов предложил включить в экспертные советы Минкультуры духовенство и силовиков

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - На правительственном часе в Госдуме с министром культуры Ольгой Любимовой депутат и актер Дмитрий Певцов (фракция "Новые люди") предложил ввести в экспертные советы при Минкультуры силовиков, представителей духовенства и психологов. Его предложение встретило поддержку.

Певцов предложил включить в советы ""в дополнение к тем профессионалам, которые там должны быть, родителей, педагогов, детских психологов, представителей традиционных религиозных конфессий, специалистов по информационной безопасности и силовых ведомств".

"Этот экспертный совет будет выпускать правильную продукцию", - уверен депутат.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это предложение будет отражено в соответствующем постановлении по итогам правительственного часа.

Певцов также предложил "открыть творческие вузы для современных фронтовиков" и "создать механизм бесплатного получения первого и второго образования для тех, кто служил Родине на фронтах СВО".

"Эти люди знают, в отличие от многих, которые гуляют сейчас по улицам мирных городов, что такое сам погибай, товарища выручай, знают, что такое любовь, высшая любовь, когда я отдаю жизнь свою за други своя, они знают где есть Бог и есть дьявол, и эти люди будут строить наше будущее и нашу культуру", - отметил он.

Привилегии при поступлении в вузы сейчас есть у детей участников СВО. 9 мая президент Владимир Путин подписал указ о десятипроцентной квоте при поступлении для детей таких фронтовиков. Дети погибших и раненых военнослужащих освобождены от вступительных экзаменов, остальным придется их сдавать.