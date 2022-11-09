В Думе предложили разрешить проводить заочные ГОСА и в 2023 году

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Следует продлить на 2023 год введенную на 2020-2022 годы возможность проводить в заочной форме годовые собрания акционеров и участников обществ с ограниченной ответственностью, считает комитет Госдумы по финансовому рынку.

"Комитет предлагает предоставить возможность проведения в форме заочного голосования общего собрания акционеров, а также общего собрания участников обществ с ограниченной ответственностью <...> и в 2023 году", - говорится в заключении комитета на законопроект о продлении на 2023 год действия "санкционных" корпоративных правил.

Закон об АО запрещает проводить в заочном формате общее собрание акционеров, повестка которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Также только в очной форме должны проводиться общие собрания участников ООО по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции в течение трех лет действие этого запрета было приостановлено, и российские компании могли использовать заочный формат.