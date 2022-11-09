В Думе предложили сохранить право на налоговый вычет по "задвоившимся" из-за санкций ИИС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку вернулся к обсуждению идеи разрешить инвесторам в случае, если их брокер подпал под санкции, иметь два индивидуальных инвестиционных счета (ИИС) и претендовать на получение налоговых вычетов.

Это следует из заключения комитета на законопроект о продлении на 2023 год действия "санкционных" корпоративных правил.

По действующим правилам, один человек может иметь только один ИИС.

Весной 2022 года из-за санкций клиенты и брокеры переводили иностранные ценные бумаги к участникам рынка, которые не попали под ограничения. Проблем с сохранением права на вычет не возникло, в частности, у тех инвесторов, чьи ИИС были полностью переведены к другому брокеру, а первоначальный счет удалось закрыть в течение 30 дней.

Однако на практике возникли ситуаций, когда часть активов с ИИС была выведена от "санкционного" брокера к новому, а часть - по разным причинам - осталась у старого брокера. Участники рынка на специализированных форумах приводили в пример ситуацию, когда на старом ИИС оставались средства в центах, которые нельзя вывести из-за небольшой суммы, в итоге старый ИИС не закрывался.

Комитет предлагает закрепить в законодательстве правило, по которому при переводе иностранных бумаг с ИИС от подпавшего под западные санкции брокера на депозитарный учет к другому не требуется закрывать первый ИИС. "Во избежание злоупотреблений" комитет предлагает сделать это исключение только для случаев перевода, "произошедших в связи с санкциями до вступления" этой нормы в силу.

Депутаты Госдумы совместно с Минфином еще в весеннюю сессию пытались решить эту проблему. На заседании думского комитета по финансовому рынку 29 июня была утверждена поправка, по которой в период до 31 декабря 2023 года гражданам разрешалось иметь два ИИС, если их брокер попал под санкции. На старом счете предполагалось оставить активы, не подверженные санкционной блокировке (отечественные финансовые продукты, рубли), а на вновь заключенный ИИС планировалось переводить только заблокированные у прежнего брокера активы. Однако позже глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о необходимости дополнительного обсуждения данной нормы.