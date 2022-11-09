Два человека пострадали в ДТП, где погиб замглавы администрации Херсонщины Стремоусов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Пострадавшими в автомобильной аварии, где погиб заместитель глава администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, стали еще два человека, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев.

"Произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП погиб один человек и пострадали еще двое. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Мы официально можем подтвердить гибель в этом ДТП Кирилла Стремоусова", - сказал он.

Стремоусов погиб 9 ноября в ДТП на трассе Херсон - Армянск.