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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Два человека пострадали в ДТП, где погиб замглавы администрации Херсонщины Стремоусов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Пострадавшими в автомобильной аварии, где погиб заместитель глава администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, стали еще два человека, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев.

"Произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП погиб один человек и пострадали еще двое. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Мы официально можем подтвердить гибель в этом ДТП Кирилла Стремоусова", - сказал он.

Стремоусов погиб 9 ноября в ДТП на трассе Херсон - Армянск.

Кирилл Стремоусов Херсонская область
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