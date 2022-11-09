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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Суровикин заявил о завершении разгрома на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные завершили разгром украинских войск на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска, сообщил командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции Сергей Суровикин.

"На Донецком направлении завершен разгром противника на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска. В настоящее время ведутся активные действия по блокированию города с южного направления. Идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовска", - сказал Суровикин в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Кадры показал в среду телеканал Россия-24 (ВГТРК).

Суровикин также сообщил, что российские военные пресекли все попытки наступления украинской армии на Купянском и Краснолиманском направлениях. По его словам, "в целом обстановка в районе специальной военной операции стабилизирована".

Также Суровикин заявил о существенно возросших боевых возможностях российской группировки на Украине.

"За счет мобилизованных граждан и добровольцев нарастили боевой и численный состав соединений и воинских частей, созданы дополнительные резервы", - сказал командующий.

Хроника 24 февраля – 09 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Сергей Шойгу Минобороны Украина Сергей Суровикин
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